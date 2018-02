La UVic estrena el nou plató de televisió

El nou plató s'adapta a les noves necessitats dels estudiants. Foto: UVic-UCC

L'equip que va intervenir durant la presentació. Foto: UVic-UCC

La UVic va estrenar el nou plató de televisió aquest dijous. Una reforma que, segons el degà de la Facultat d'Empresa i Comunicació (FEC), Xavier Ferràs, "ens ha de permetre que els estudiants adquireixin una formació tècnica de primer nivell". Segons la Universitat, la renovació del plató de televisió era un canvi necessari per poder mantenir la instal·lació al dia i fer que els estudiants de Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Multimèdia puguin aprendre en un equipament el més semblant possible al que es trobaran quan entrin en el món laboral.Segons el director del departament de Comunicació de la FEC, Joan Frigola, les noves instal·lacions "permetran poder desenvolupar al màxim l'aprenentatge dels estudiants des del minut zero". Frigola va demanar als alumnes que se'l facin seu i que s'animin a tirar endavant projectes i produccions pròpies, com ara una futura UVicTV equiparant-ho al projecte ja existent d'UVicRàdio.El nou plató de televisió incorpora quatre noves càmeres Full HD i òptica professional, equiparables a les dels platós de productores de primer nivell. Els estudiants poden treballar amb una càmera robotitzada controlada des de realització, muntada sobre una ploma o grua amb braç extensible, que permet fer plans en moviment a dins del plató. La reforma també ha afectat la sala de regidoria, que incorpora una nova taula de so Hi-Fi, substitueix els monitors de tub per pantalles planes divisibles en entrades de càmera, una nova taula de mescles, un nou sistema de telecomunicació entre el plató i l'equip de control, i un nou sistema d'enregistrament digital. S'ha adequat també una sala de coworking annexa al plató que permet als estudiants treballar en grups reduïts.Els encarregats de presentar el nou espai van ser els periodistes del programa "8 al dia" de 8 TV, Jordi Armenteras i Jordi de Planell, exestudiant de la UVic. Armenteras, director del programa "8 al dia", va encoratjar els estudiants a treure el màxim profit d'aquesta nova instal·lació que "us permetrà veure-us, tirar-vos a la piscina i aprendre dels errors". Ha explicat que "aquesta professió demana gent amb talent, amb el qual no es neix, sinó que s'ha d'anar treballant de mica en mica a través de la lectura de llibres i diaris". Armenteras ha fet un repàs als índexs d'audiències i a les estratègies que fan servir les cadenes per ser líders, ha conclòs que "en aquesta professió sobren periodistes, i els únics que arribareu a dalt de tot sereu els que tindreu capacitat de comunicar molt bé i amb talent per ser diferents de la resta".Per la seva banda, el periodista del mateix programa, Jordi de Planell, que fa tot just un any acabava quart curs de Periodisme a la UVic, explicava que "la Universitat ha estat un camp de pràctiques inacabable" i va instar els estudiants a "provar coses i a aprofitar tots els recursos que la Universitat posa al vostre abast, per anar-vos demostrant de què sou capaços". A més, va destacar que el fet de tenir grups reduïts és un avantatge per provar-se tant al plató de ràdio com de televisió. Planell va acabar amb un missatge optimista, dient "que cal picar molta pedra i utilitzar tots els altaveus a l'abast perquè al final sorgeixin les bones oportunitats".