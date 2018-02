Sant Julià de Cabrera Foto: Emili Vilamala

Neu a Montesquiu, aquest divendres al matí Foto: Osona.com

Sant julià de Cabrera Foto: Emili Vilamala

El canvi brusc de temps ha enfarinat Osona. Tot i que van començar a caure volves de neu en molts municipis, la neu només es va quedar en els punts més alts com el Collsacabra, Lluçanès i municipis del nord de la comarca. Tal com es pot veure en el vídeo de Josep Martínez Castro, a Sant Boi va nevar amb força.Es preveu que de cara diumenge i dilluns hi hagi una nova tongada de neu i pluges arreu de Catalunya, sobretot a les comarques centrals. La Cota de neu podria ser molt baixa d’entre 500 i 800 metres.