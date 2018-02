Le Porc Gourmet acomiada una vintena de treballadors que no han canviat de cooperativa

Sense cap avís previ de la suposada cooperativa el Grupo Jorge impedeix l'entrada de treballadors a les 4 de la matinada, dient-los que s'ha acabat el contracte.

Terror empresarial i menyspreu total a la llei catalana.

No passaran! pic.twitter.com/sdRZ467TuK — Càrnies en lluita (@CarniesEnLluita) 1 de febrero de 2018

Treballadors fent cua a la porta. El cinisme i l'abús es total i absolut

Juguen amb el pa dels nostres fills.#Nopassaran pic.twitter.com/80lXwD0nK6 — Càrnies en lluita (@CarniesEnLluita) 1 de febrero de 2018

Més d'una vintena de treballadors es van quedar a fora de Le Porc Gourmet t aquest dijous en el torn de les 4 de la matinada. Tots ells, empleats de la cooperativa Taic , no van poder entrar a treballar a l'escorxador de Santa Eugènia de Berga. Des de la plataforma de Càrnies en Lluita denunciaven el "terror empresarial i menyspreu total a la llei catalana" i que els treballadors no havien rebut cap avís previ.L'escorxador de Santa Eugènia té un miler de treballadors, que provenen per les empreses subcontractades Clavial i Taic, amb seu a Vic i Terrassa, respectivament. Tots dues cooperatives estan aposant per complir la nova Llei de cooperatives catalanes, i això suposa uns canvis en les condicions laborals, que Le Porc Gourmet no accepta. En aquest sentit, des de l'escorxador se'ls ha ofert canviar a la cooperativa gallega Auga. El fet que sigui fora del territori català implica que no està subjecte a la llei catalana.