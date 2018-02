El Suprem cita Rovira i Pascal el 19 de febrer

Marta Pascal i Marta Rovira, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

El jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa contra el Govern i els "Jordis" ja ha fixat les dates per prendre declaració als nous investigats. El proper 14 de febrer ha citat l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, i l'expresidenta del mateix grup parlamentari, Mireia Boya.El dia 19 de febrer serà el torn de la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira. Tanca les citacions el dia 20 l'expresident de la Generalitat i expresident del PDECat, Artur Mas, i la presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras.Tots ells estan investigats en la causa oberta per rebel·lió, sedició i malversació des del passat 22 de desembre, quan el jutge Llarena va ampliar la investigació. Després de l'interrogatori al Suprem, la Fiscalia i l'acusació popular tenen l'opció de demanar mesures cautelars contra ells.Segons fonts properes a la investigació, el jutge Llarena resoldrà divendres l'escrit presentat per la defensa dl conseller destituït Joaquim Forn per demanar la seva alliberació. La previsió és que també resolgui el de Jordi Sànchez el proper dilluns i no hi ha data encara per a l'escrit del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ja que la seva defensa va presentar l'escrit dies més tard.