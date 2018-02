​Els teatres Vic, Torelló i Calldetenes s'uneixen per impulsar la creació escènica a Osona

Noemí Morral, durant la presentació de Teatres d'Osona Foto: Carles Fiter

Quim Salinas, Joan Roura i Noemí Morral. Foto: Carles Fiter

L' Auditori Teatre de Calldetenes , l' Atlàntida de Vic i el Teatre Cirvianum de Torelló s'han unit en el projecte Teatres d'Osona per impulsar la creació escènica a la comarca i fer promoció i difusió de programacions. "La col·laboració es va iniciar el 2010 i ara es reprèn", deia la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Susagna Roura, apuntant que amb aquests "projectes compartits es fonamenta una xarxa entre els teatres d'Osona". Així doncs, Teatres d'Osona rep una nova embranzida a la marca dels tres equipaments culturals.La intenció del projecte és "impulsar les arts escèniques i el territori, fomentant la creació d'obres i l'assistència al teatre", deia l'alcalde de Torelló, Santi Vivet. En aquest mateix sentit, el batlle de Calldetenes, Marc Verdaguer, apuntava que es "feia un pas més" que "suma sinergies per arribar molt més a l'espectador i aposta més per la cultura". Els tres representants polítics feien una valoració satisfactòria del nou impuls d'aquesta iniciativa artística.El projecte es divideix en dues propostes: un cicle per l'acollida i la integració i la producció conjunta Tornar de Noemí Morral. El cicle "té una clara raó de ser en el temps que vivim i en aquest territori", deia Vivet. Es podran veure els espectacles A.K.A (Also Know As), a l'Atlàntida de Vic; Nadia a l'Auditori Teatre de Calldetenes; i El metge de Lampedusa, al Teatre Cirvianum de Torelló.De moment, la primera coproducció és Tornar de Noemí Morral. Tal com explicava la mateixa autora i intèrpretes tracta d'una la continuació de Mil futurs, el primer llibre que explicava la seva estada a Essaouria, una ciutat de la costa Atlàntica marroquina. La nova coproducció és un viatge d'Essaouira a Vic, i de Vic als carrers de la Barceloneta. En l'espectacle no hi faltaran els poemes i dibuixos de Morral i l'acompanyament de Quim Salinas amb la seva guitarra.Morral apuntava que s'ha fet "un muntatge amb unes connotacions més formals de teatre", ja que el primer espectacle sorgia de la mateixa presentació del llibre Mil futurs. Tornar, sota la direcció de Joan Roura, es podrà veure a l'Atlàntida (2 de març), al Cirvianum (9) i a Calldetenes (24).El cap de programació de l'Atlàntida Ramon Ferrer, ha explicat que la coproducció conjunta ja estava incorporada a la programació del teatre de Vic i després s'ha estès als altres dos teatres. Tot i això, ha apuntat que ja estan preparant un muntatge de cara la temporada que ve. Es tracta de l'espectacle Camins invisibles, un homenatge al poeta Lluís Solà Sala.De moment, no s'ha establert la quantitat de col·laboracions que hi haurà entre els tres equipaments culturals. La idea, però, és que es pugui obrir un concurs perquè s'hi puguin presentar, principalment, companyies de la comarca "per enriquir el teixit cultural osonenc".La presentació de Teatres d'Osona s'ha fet a la sala d'assaig de la CorCia Teatre, a Manlleu. Una picada d'ull perquè la col·laboració entre els tres grans teatres d'Osona no tanca la porta al fet que l'any vinent s'hi pugui incorporar el Teatre Centre de Manlleu, que es preveu que ja estigui acabat