Can Saborit de Calldetenes guanya el concurs Botifarra d'Ou Artesana Tradicional

El premi a la millor botifarra d'ou tradicional ha anat a parar Calldetenes, a la carnisseria Saborit . Aquest dimecres 31 de gener es va celebrar l'entrega de premis de la 3a edició del Concurs de Botifarra d'Ou Artesana, antesala de Dijous Gras i la setmana de Carnaval. Un certamen que vol reforçar el valor dels productes artesanals i del comerç de proximitat i a més, impulsar la tradició i creativitat en la producció d'aquest embotit, i que en aquesta edició ha tingut la participació de 54 botifarres a concurs.Com en totes les edicions, el concurs organitzat per la Fundació Oficis de la Carn i amb el suport de la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers–Xarcuters s'han premiat dos tipus de botifarres: Millor Botifarra d'Ou Artesana Tradicional i Millor Botifarra d'Ou Artesana Innovadora.El guanyador de la categoria botifarra tradicional, ha estat Josep Saborit Pratdesaba, de Carnisseria-Xarcuteria Saborit de Calldetenes, que presenta una botifarra "feta amb molta passió i sacrifici, que segueix la recepta tradicional familiar i que incorpora productes de màxima qualitat, com carn de porc molt fresca i ous de gallines contentes de producció pròpia".En la categoria botifarra innovadora, el guanyador ha estat Agustí Vives Padrisa, de Cal Vives de Moià. Vives ha sorprès amb una botifarra elaborada amb carxofes i llardons que "busca l'equilibri entre els productes emprats intentant fer visible al paladar el que dona nom a Dijous Llarder juntament amb una hortalissa de temporada".Els dos guanyadors, davant el prestigi obtingut per part dels dos proclamats en l'edició anterior, asseguren que és un orgull ser distingit amb aquest guardó i esperen que la ciutadania de la regió s'apropin a les seves carnisseries/xarcuteries per a degustar la seva botifarra d'ou.