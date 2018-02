​Finalitza la primera fase d'obres de l'estació de tren de Centelles

L'estació de tren de Centelles ha gairebé acabat la primera fase de les obres. Tal com explica l'Ajuntament , fins ara ja s'ha col·locat una marquesina a l'andana principal, s'estan posant més fanals de leds a les parts més allunyades de l'estació i es canvia la pavimentació adaptant el terra per a les persones amb alguna minusvàlua.En aquesta primera fase, valorada en uns cent mil euros (invertits per Adif), també s'ha remodelat les escales que baixen a les andanes i s'ha readaptat l'andana. Els lavabos s'han fet nous i també s'han adaptat perquè tothom hi pugui accedir.D'altra banda, s'està elaborant el projecte de la segona fase de remodelació que apunten que es podria executar de cara el 2019. Es preveu que es faci una zona d'aparcament de vehicles i s'eixampli l'andana 2 per tal que s'hi puguin instal·lar ascensors per creuar de manera segura. A llarg termini, també es vol rehabilitar el pont del ferro que travessa les vies i recuperar-ho com a zona de pas.