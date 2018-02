Perafita celebra les Festes i Fires de la Candelera

Com cada primer cap de setmana de febrer, Perafita celebra les seves Festes i Fires de la Candelera i la Festa del Cavall del Lluçanès . En honor a la Verge de la Candelera (dia 2 de febrer) i a Sant Antoni (17 de febrer), les activitats comencen aquest dijous, tot i que els actes centrals es concentren el cap de setmana, 3 i 4 de febrer.

El dissabte, dona el tret de sortida la ruta amb cavalls pel municipi a dos quarts de 10 del matí al pavelló. Durant tot el dia hi haurà activitats paral·leles al municipi com un espectacle infantil, el campionat de botifarra i el concert i ball amb Cafè Trio.El diumenge, es podrà visitar la fira de productes agroalimentaris del Lluçanès durant tot el matí. Després de l'esmorzar dels traginers, hi haurà la tradicional benedicció dels animals al voltant de les 11 del matí; i a dos quarts de 12, el passant-cercavila recorrerà els carrers del poble. A la tarda es faran les curses de cavalls i de rucs.

