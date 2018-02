Més de 80 persones participen en la primera sortida per conèixer els ocells del Lluçanès

Més de 80 persones van participar en la primera sortida per conèixer els ocells del Lluçanès. En aquesta trobada a Lluçà es va parlar del Trencalòs: com és, com es reprodueix, on viu, què menja o d’on li ve el nom. També van poder veure voltors i bruels i escoltar altres cants d’ocells al bosc de pujada al Castell de Lluçà.Aquesta iniciativa va lligada al calendari del Lluçanès 2018 que enguany està dedicat a les aus que habiten i transiten per la zona. Per això cada mes, s’ha organitzat una sortida a cada municipi per explorar l’ocell proposat amb la companyia d’experts i aficionats a l’ornitologia.

Consulta totes les sortides pel Lluçanès