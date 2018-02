On pot nevar d'Osona aquest dijous?

Mapa de la possible acumulació de neu aquest dijous a la tarda

Mapa ACUMULACIÓ precipitació + NEU PREVISTA (línies blanques). Sempre ORIENTATIU. Compte Berguedà, Ripollès, pràcticament tot Osona, interior de Girona ... cota esporàdicament 400. Algun floc Montnegre-Tibidabo darreres hores?? Bon seguiment! pic.twitter.com/cZtz9fPwGU — Iván Herrera Marín (@CongestuS) 31 de gener de 2018

Comarques afectades per l'avís per neu - Ripollès

- Garrotxa

- Berguedà

- Moianès

- Osona

- Vallès Oriental

- La Selva

Avís per neu per aquest dijous. Meteocat

Nou canvi brusc de temps a la vista. Després de quatre dies de calma meteorològica marcades per un anticicló, aquest dijous un front portarà precipitacions i provocarà una notable baixada de les temperatures. Tot plegat farà que es pugui veure nevar en cotes força baixes, especialment a la Catalunya Central i a l'interior de les comarques gironines.El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per risc de neu a partir del migdia. Apunta a la possibilitat que s'acumulin 5 centímetres per sobre dels 700 metres especialment a les comarques del Ripollès i la Garrotxa. L'avís també afecta, però amb menor probabilitat, a Osona, Berguedà, Moianès, Vallès Oriental i la Selva.El Meteocat assenyala que la cota de neu pot baixar fins als 500 metres, localment per sota. Es pot veure nevar en capitals de comarca com Ripoll, Berga, Moià i, fins i tot, la plana de Vic. Les precipitacions poden ser notables a l'entorn del Montseny i més escasses al Pirineu. Autovies com la C-17 i la C-25 podrien tenir problemes de trànsit.A continuació, alguns dels mapes d'acumulació de neu previstos per aquest dijous a la tarda.