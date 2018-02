Queviures Capdevila de la plaça del pes de Vic abaixa la persiana

Obres de remodelacio al local on hi fins fa ben poc hi havia la botiga Queviures Capdevila. Foto: Adrià Costa

La mítica botiga de Queviures Capdevila de la plaça del pes de Vic ha abaixat la persiana. L'establiment situat al bell mig del casc antic de la ciutat es caracteritzava per tenir penjades llonganisses per tota la façana i al balcó. Un reclam que captava l'atenció de molts dels turistes que s'apropaven a la ciutat o a l'Oficina de Turisme de Vic, que està a pocs metres del comerç.La botiga tenia gairebé 70 anys. Segons dades de l'Ajuntament de Vic, la botiga va demanar el permís d'obertura el març de 1950 amb el nom de "Comestibles i lecheria Capdevila". A més de la llonganissa, altres embotits i carn, a la botiga també hi venien llegum cuit o fruita. Tal com explica el rètol de l'entrada, ara l'establiment es tanca per jubilació. "Ara toca descansar. Moltes gràcies a tots els clients i amics per aquests anys. Esteve i Carme".