​Una xarcuteria de Vic redueix l'horari per la conciliació laboral i familiar

El cartell que avisa del canvi horari. Foto: Josep M. Montaner

Mercè Solà, atenent la clientela. Foto: Josep M. Montaner

La xarcuteria Can Solà de Vic fa un pas més en la conciliació laboral i familiar. A partir d’aquest dijous, 1 de febrer, tanca a les 7 del vespre, una hora menys que fins ara. L’establiment, situat a la plaça Major, és una empresa familiar amb més de cent anys d’història. Actualment està regentada per la Mercè, en Joan i la Lourdes Solà. La botiga fa mesos que ha penjat un cartell a l’entrada per explicar el canvi d’hora. “Vam valorar-ho i aquesta última franja del dia és quan hi ha menys gent”, diu la Mercè, remarcant que “dediquem moltes hores al negoci i necessitem més espai personal, tots tenim família i fills”.Els germans Solà expliquen que la primera impressió de la clientela és bona. “El 99,9% s’ho ha pres molt bé i ens feliciten”, diu en Joan. A més, remarquen que no volen fer cap “lleig a ningú” i per això han posat altres facilitats als clients, com per exemple fer comandes “i tenir-la a punt a les 7”. “Volem conscienciar que es pot fer tot igual per millorar la vida”, sentencia la Mercè.“El nostre horari està sempre pensat per la gent que treballa”. Obren a dos quarts de 9 del matí fins a dos quarts de 2; i de 4 de la tarda a les 7 del vespre. “Som un negoci d’elaboració pròpia i la gran majoria de treballadors entra a les 5 del matí”. “Fa molts anys que funciona així i considerem que hi ha d’haver canvis”, diu la propietària, apuntant que per això, “el personal també està molt content”.Els germans Solà són conscients que s’arrisquen amb aquest canvi, però remarquen que és una proposta que “fa temps que se’n parla”. “Abans no s’engegui passarà molt de temps, per què no comencem nosaltres?” es pregunta la Mercè, apuntant que els agradaria que hi hagués un “efecte dòmino” amb la resta d’establiments. A Vic, hi ha experiències similars, però no de botigues amb productes de primera necessitat.A més de la conciliació laboral i familiar, el reciclatge també pren relleu a Can Solà. Tal com explica la seva propietària, si els clients es porten la carmanyola o la safata es descomptaran cinc cèntims de la compra. “Així s’estalvia molt plàstic”, conclou Solà.