La Guàrdia Civil registra cotxes a coll d'Ares en territori francès buscant Puigdemont

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyol han realitzat els darrers dies un ampli desplegament a les comarques del nord de Catalunya per evitar un eventual retorn de Carles Puigdemont. Tanmateix, l'excés de zel per trobar el president a l'exili els va fer passar de la ratlla, concretament, de la fronterera.Segons va avançar la ràdio France Bleu Roussillon ha recollit El Punt Avui , la Guàrdia Civil es va dedicar a aturar i registrar els cotxes a coll d'Ares, entre el Ripollès i el Vallespir, però ja en territori francès. Concretament, eren vehicles que procedien de Prats de Molló i van ser aturats a 200 metres de la línia de frontera entre els estats espanyol i francès.L'alcalde de Prats de Molló, en declaracions a France Bleu Roussillon, ha considerat inacceptable aquests fets i s'ha declarat “xocat i escandalitzat”. “No es pot acceptar que ciutadans francesos, sense sortir del territori francès, siguin registrats per policies espanyols i sospitosos d’amagar Carles Puigdemont al maleter del cotxe”, ha afegit.