La colla dels diables de Centelles fa un pregó de Carnaval crític i reivindicatiu

Durant el pregó del Carnaval Foto: Toni Carrasco

La colla dels Cabrons i Bruixes de Centelles han tornat a protagonitzar el pregó del Carnestoltes del poble. El mateix cap de setmana del Cau de Bruixes, durant uns quinze minuts es van recitar Versus Carnavalescos, en forma de rodolins, com mana la tradició, fent un repàs i una crítica dels poders públics locals i nacionals, però també de fets i comportaments d'aquests darrers dotze mesos al municipi.Amb el lema de guerra "Foc, foc, foc ho cremarem tot", els pregoners van carregar contra l'ajuntament i van proposar un "cop d'estat per ficar-los a la presó mentre duri el carnestoltes". Es va criticar que les noves obres de la piscina descoberta les faci una empresa de fora del poble i també de forma enigmàtica van dir que "l'Ajuntament paga sempre les seves factures".També van repassar amb tots els ets i uts les colles que participaran dissabte vinent a la rua del Carnestoltes i van demanar que tornin totes les que han plegat. Van insistir en l'immobilisme de l'actual consistori i de les festes com el Cau de Bruixes que segons ells "sempre és igual sense innovacions". Van reivindicar un local per ells, ja que afirmen que "ens fan fora d'arreu" i van concloure amb l'obertura de les festes per al proper cap de setmana. Durant el pregó es va demanar la llibertat dels presos polítics i cada cop que es llegia un fragment del text es tirava al foc per a fer-ho desaparèixer.Per a dissabte que ve la Rua de Carnestoltes serà el punt àlgid de la festa de la disbauxa centellenca amb una previsió aquesta setmana d'uns 920 participants repartits en unes quinze colles, aproximadament una participació prevista similar a anys anteriors. Cal esmentar que hi ha fins a tres colles grans formades per més de dos-cents participants. Aquest any la ubicació on es fan les carrosses s'han canviat respecte a l'any i està situada en dues naus noves, una prop de la depuradora de Centelles i una altra al carrer Guer.Com sempre a dos quarts de set davant del Portal de l'ajuntament es farà la presentació del Rei Carnestoltes que aquest any arriba molt alterat i crític amb tics estètics modernistes, reivindicatius i transgressors. Veurem urnes, la mort del monarca penjat cap per avall i potser la proclamació d'una vegada de la república. Tot un seguit d'incògnites que es resoldran el dissabte vinent a Centelles.A continuació sortiran les carrosses i comparses de la residència Sant Gabriel i faran el recorregut habitual per acabar a la plaça Major sobre dos quarts de nou del vespre. Una rua que durarà més de tres hores i que es podrà veure perfectament des de carrers amples com el Marqués de Peñaplata, Anselm Clavé o al sector del Pla del Mestre.