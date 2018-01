L'escola Emili Teixidor de Roda de Ter estrenarà nou edifici el proper 13 de febrer

El nou edifici de l'escola Emili Teixidor de Roda de Ter Foto: Aj. de Roda de Ter

Els alumnes de l'escola infantil i primària Emili Teixidor de Roda de Ter estrenaran l'edifici definitiu el proper 13 de febrer, després de 10 anys en un edifici provisional. A través d'un comunicat, l' Ajuntament de Roda de Ter apunta que les tasques de trasllat començaran dilluns 5 de febrer. Primer s'instal·larà el mobiliari nou que s'ha comprat i després es començarà a fer el trasllat del material i mobiliari de l'edifici on actualment s'estan impartint les classes.Segons el consistori, l'activitat docent només s'haurà deturar un dia, el 9 de febrer, i l'ajuntament ja ha assegurat que organitzarà tallers com a servei d'acollida per aquells alumnes que no tinguin alternativa. S'aprofitarà que dijous 8 de febrer els alumnes seran d'excursió, coincidint amb Dijous Llarder, per començar a fer el trasllat del material i mobiliari que s'allargarà fins el dia 12. La Generalitat s'ha fet càrrec de l'obra i del cost de l’empresa del trasllat.Hi ha prevista una jornada de portes obertes pel dia 4 de març, de les 10 del matí a la 1 del migdia, per visitar les noves instal·lacions, situades a la Plaça Espanya. La regidora Yolanda Tristancho ha destacat que l'edifici nou "fa molt goig, té molta il·luminació, hi ha menjador, un pati molt gran, biblioteca o gimnàs, entre d'altres". La data d’inauguració oficial està per concretar “en funció dels esdeveniments polítics i la constitució definitiva del Govern de la Generalitat”, apunten en el comunicat.Fins ara, els alumnes de l'escola Emili Teixidor feia 10 anys que es trobaven en un espai provisional a l'edifici de les antigues Escoles Sant Joan, propietat del Bisbat de Vic. L'edifici va haver de ser ampliat amb diverses aules prefabricades per poder encabir tots els alumnes, amb assignatures com educació física que s'havien d'impartir al pavelló municipal d'esports perquè no es comptava amb gimnàs propi.