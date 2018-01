Avís per neu a Osona

Enfarinada als vorals de l'Eix Transversal Foto: Josep Maria Montaner

Comarques afectades per l'avís per neu - Ripollès

- Garrotxa

- Berguedà

- Moianès

- Osona

- Vallès Oriental

- La Selva

Avís per neu per aquest dijous. Meteocat

Nou canvi brusc de temps a la vista. Després de quatre dies de calma meteorològica marcades per un anticicló, aquest dijous un front portarà precipitacions i provocarà una notable baixada de les temperatures. Tot plegat farà que es pugui veure nevar en cotes força baixes.El Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'emetre un avís per risc de neu a partir del migdia. Apunta a la possibilitat que s'acumulin 5 centímetres per sobre dels 700 metres especialment a les comarques del Ripollès i la Garrotxa. L'avís també afecta, però amb menor probabilitat, a Osona, Berguedà, Moianès, Vallès Oriental i la Selva.El Meteocat assenyala que localment la cota de neu podrà baixar fins als 500 metres. Tanmateix, caldrà seguir la situació a les properes hores per acabar de concretar on i quan es pot veure nevar.