Torelló obre la convocatòria per optar a parcel·les d'horts

L' Ajuntament de Torelló ha obert convocatòria per presentar sol·licituds per optar a una de les 7 parcel·les, actualment vacants, dels horts municipals de Mas Cervià. Els interessats han de presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà fins al 12 de febrer. L'adjudicació de les parcel·les es farà per sorteig.Les parcel·les tenen una superfície aproximada entre 50 i 75m2 i, actualment, el servei d'horts municipals de l'Ajuntament de Torelló té un cost de 50 euros anuals. S'ha de conrear seguint els criteris de l'agricultura ecològica, prohibint específicament l'ús de productes fitosanitaris i adobs químics. També són els responsables de mantenir l'entorn de les seves parcel·les i les zones de pas associades en perfecte estat. El projecte d'horts socials a Torelló funciona a Mas Cervià des de l'any 2010.