Així s'ha pogut veure la superlluna blava des d'Osona

Superlluna vista des del pantà de Sau Foto: Albert Alemany





La superlluna ja s'ha pogut veure aquesta nit des d'arreu de Catalunya, també a Osona. Aquest dimecres els amants de l'astronomia han viscut un d'aquells dies que tenen marcats en vermell en el calendari des de fa molt de temps. El gener s'ha acomiadat amb un eclipsi de superlluna blava de sang, un fenomen atípic i espectacular que no es produïa des de feia 150 anys . El nostre satèl·lit ha experimentat un eclipsi (que no és visible des de Catalunya), una superlluna i una lluna plena (coneguda popularment com a lluna blava) de manera gairebé simultània.Des de la península ibèrica aquesta superlluna s'ha pogut veure sense cap problema aquesta nit, del 30 al 31, i es podrà tornar a veure la propera. L'eclipsi, però, ens passarà desapercebut, ja que el seu moment màxim serà sobre dos quarts de tres de la tarda. La lluna adoptarà un color vermellós perquè la Terra s'interposarà entre el satèl·lit i el sol, tot i que només en gaudiran des d'Amèrica del Nord, Austràlia, el Pacífic i una part del continent asiàtic (ja hi ha algunes fotos disponibles, a sota).Aquesta superlluna és la tercera d'una sèrie en què la Lluna està en el seu punt més proper al planeta on vivim en la seva òrbita, coneguda com a perigeu, i aproximadament un 14% més brillant que de costum. És, a més, la segona lluna plena del mes. La primera va ser el passat 2 de gener.