La Rambleta de Sant Julià de Vilatorta serà d'un sol sentit i substituirà els arbres

Mapa dels treballs que s'han de portar a terme. Foto: Aj. de Sant Julià de Vilatorta

La Rambleta de Sant Julià de Vilatorta passarà a ser d'un sol sentit durant aquest any. Des del consistori es vol remodelar aquesta via on el vianant tingui prioritat i els vehicles només hi puguin circular de baixada, és a dir, des de l'avinguda Puig i Cunyer fins a la carretera de Vic.Aquesta remodelació també es tradueix en una substitució dels arbres d'aquest vial. La Rambleta és un dels carrers més antics del municipi. Com la resta de vies amb més història, aquesta també està envoltada de plataners. Tot i que l'Ajuntament apunta que no eren partidaris de treure'ls, finalment han decidit substituir-los per una altra especie, ja que està afectant a les construccions del seu voltant.Des de l'Ajuntament, remarquen que la idea és que el vianant tingui prioritat en aquesta via. Es preveu que el paviment sigui s'un sol nivell i incorpori mobiliari urbà amb una zona de descans al final de la Rambleta, a tocar de la carretera de Vic.Per això, les obres també contemplen que s'enllaci la Rambleta amb la vorera paral·lela a la carretera fins al centre del poble i alhora es connecti amb l'itinerari de vianants que ha de transcórrer cap al carrer d'Altarriba, a la Font d'en Titus. D'altra banda, un pas de vianants a l'alçada de can Planes permetrà accedir al carrer de Miquel Pallàs, al sector de la Font d'en Pep.Amb aquestes obres es farà una nova xarxa d'aigua i gas; se soterrarà les línies aèries existents de baixa tensió i telefònica; es deixarà a punt la infraestructura per a telecomunicacions (telefonia i fibra òptica); i es construirà una nova xarxa de clavegueram amb el sistema de separativa (aigües pluvials i residuals). L'enllumenat serà substituït per lluminàries de led.