Detenen un veí de Balenyà per fugir d'un control i conduir temeràriament

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 de gener un jove, de 23 anys i veí d'Hostalets de Balenyà, com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària i atemptat contra els agents de l'autoritat.



Els fets es remunten el passat diumenge pels volts de la set del matí, durant un control de drogo-alcoholèmia a la carretera N-152a, al punt quilomètric 69,8, a Vic. Un turisme abans d'arribar al control va frenar bruscament i va iniciar marxa enrere per fer un canvi de sentit. Els agents van acostar-se al vehicle per aturar-lo, però aquest en veure'ls va accelerar i va fugir del lloc, obligant a la patrulla apartar-se per evitar la col·lisió.



Durant la fugida va circular pel mig de Vic a gran velocitat, saltant-se tot tipus de senyalització i posant en perill a conductors i vianants. Després es va incorporar a la C-17, sentit Barcelona, apagant i encenent els llums, fins que els mossos el van perdre de vista.



Aleshores, els agents es van dirigir al domicili del conductor, on el van localitzar i detenir com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària i atemptat contra els agents de l'autoritat. També se'l va denunciar administrativament per conduir sota la influència de les begudes alcohòliques i substàncies estupefaents.



El detingut va passar el dia 28 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.