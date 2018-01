Uns tres-cents alumnes de Vic fan «un tastet» de teatre i dansa

Anna Sagalés amb un grup d'alumnes. Foto: ACN

Anna Sagalés, Dolors López, Susagna Roura i Carles Salas Foto: Carles Fiter

El teatre i la dansa s'han apropat aquest curs als centres educatius de Vic. Onze dels catorze centres de la ciutat participen en una prova pilot que pretén acostar les arts escèniques a l'alumnat. El tastet ha començat aquest semestre amb uns 300 alumnes d'entre 9 i 15 anys.Aquesta nova proposta s'ha promogut des de l' Institut del Teatre i l' Ajuntament de Vic . Els centres que han volgut hi accedeixen un cop a la setmana a la sala del teatre per rebre classes d'arts escèniques amb un docent i pedagog. Els alumnes hi participen durant un trimestre i en horari lectiu (a la classe d'educació física).La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Susagna Roura, apunta que es tracta d'un "tastet" que els agradaria "mantenir i engrandir" de cara les properes edicions. En aquest sentit, la directora de l'Escola FEDAC Vic-Pare Coll, Dolors López, ha remarcat que els agradaria que fos "més que un tastet" i poder-ho fer als dos cicles, ja que, per pressupost, cada escola ha escollit primària o secundària.López ha qualificat l'experiència de molt positiva, remarcant que a l'escola "treballem molts talents" i les arts escèniques en el currículum "havien quedat penjades".Anna Sagalés, professora de dansa que participa en el projecte, ha explicat que es parteix "des del moviment lliure per expressar-nos d'aquesta manera" i no d'una concepció de la dansa "estètica" o "elitista". D'aquesta manera, es fonamenten valors com el treball en equip o que puguin expressar-se millor, deia Sagalés.En aquest sentit, el director de l'Institut del Teatre de Vic, Carles Salas, ha remarcat que les arts escèniques suposen "una millora a nivell acadèmic i personal". Salas ha apuntat que aquesta iniciativa pugui convertir-se "en una activitat extraescolar de cara el futur", una forma de potenciar l'institut, que actualment ja imparteix classes.El director de l'Institut del Teatre ha destacat la feina del Pla d'Acció Cultural (PAC) de Vic que ha fet replantejar com introduir les arts escèniques als centres educatius. Salas també ha apuntat que es podria començar a treballar a vincular-les amb altres assignatures i que els seus formadors (l'Institut lidera postgraus d'arts escèniques) puguin entrar a les escoles.