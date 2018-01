Obren les inscripcions per tornar amb autobús pel Carnaval de Torelló

21:08

El CDR informa que tenen previst dormir davant del Parlament. Animen la gent a anar cap al Parc de la Ciutadella i demanen menjar, roba i el material necessari per dormir allà. 🏃🏿‍♀🚴🏿‍♀ Us animem a totes a venir ARA al Parlament.🌜⭐

🍊🥪Porteu menjar, roba i tot el necessari per quedar-te a dormir.

⛺ Porta material per acampar per tu i per les companyes.

📌🤫 Aquí donarem més instruccions. — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) January 30, 2018