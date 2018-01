Restriccions als túnels de Bracons aquest dimecres i dijous

Les restriccions als túnels que aboquen a la comarca de la Garrotxa per l'oest –el de Sant Esteve i el de Bracons– són habituals, per bé que no quasi un dia darrere l'altre, com passarà aquests dimecres i dijous vinents a la C-63 i a la C-37 respectivament.



Efectivament, el Centre de Control de Carreteres de Vic informa que el proper dimecres 31 de gener, a la tarda, hi haurà restriccions a la C-63, al Túnel de Sant Esteve d’en Bas. L’afectació serà en ambdós sentits de circulació per a la realització de treballs de reparació de la barrera biona. Els treballs es realitzaran de les 15 a les 18 h i el trànsit es desviarà per la carretera secundària, la C-63z, passant pel nucli de Sant Esteve.



D'altra banda, dijous 1 de febrer a la C-37, des del punt quilomètric 168+100 al 163+400 es restringirà el carril dret en sentit Vic des de les 8 del matí a les 6 de la tarda per a procedir a la instal·lació d’opacímetres nous al túnel de Bracons



En tot moment restarà 1 carril per a cada sentit de la circulació.