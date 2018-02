Torelló acull una exposició de cartells de les campanyes de prevenció

Cartells de la mostra Foto: Aj. de Torelló

El Torelló Jove acull una mostra dels cartells que han editat diferents municipis -entre els quals Torelló- en el marc de campanyes de prevenció per donar a conèixer i sensibilitzar les persones joves sobre hàbits i conductes saludables quan es va de festa. L’exposició es pot veure fins al 19 de febrer.El Torelló Jove fa anys que participa tant en el disseny com en la implementació de la campanya de Carnaval per reduir conductes de risc, fent especial èmfasi en la reducció del consum d’alcohol i potenciant el d’aigua.Aquesta és una acció més, de les moltes que es fan aquests dies, als centres escolars (xerrades, cartells a les aules amb recomanacions per gaudir de la festa de manera sana); o com el repartiment de braçalets que permetrà disposar d’aigua gratuïta a les barres de la festa, en l’organització del BusNit, etc.

