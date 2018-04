Els Mossos confirmen que el cos trobat a Balenyà el passat gener era de la dona desapareguda a Tona

Els Mossos d'Esquadra han confirmat finalment que el cadàver trobat a prop de la llera d'una riera a Balenyà el passat gener és el de Pietat Roure. Va desaparèixer a Tona el passat 15 d'octubre . Coneguda com a Conxita, de 82 anys i amb Alzheimer, va marxar de la residència on havia entrat feia pocs dies.Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Policia Local de Tona i desenes de voluntaris es van mobilitzar per trobar la dona desapareguda. Els avisos apuntaven que la dona havia estat vista per última vegada a la carretera que va de Tona a Sant Miquel de Balenyà i també als Hostalets de Balenyà.El passat 25 de gener, un veí de Balenyà va trobar el cadàver al bosc de l'Ylla, a prop de la llera d'una riera. Cinc patrulles de la policia s'hi va desplaçar per investigar. Els agents no van poder determinar si era un home o una dona per l'estat avançat de descomposició.Tot i això, per la vestimenta, tot apuntava que el cos -que no presentava indicis de criminalitat- era de la dona desapareguda. Després de gairebé tres mesos s’ha pogut confirmar la seva identitat . El procés és l’analitzar l'ADN acostuma a ser molt lent.