Vic lliura la primera beca a l’excel·lència universitària

Xavier Serra, Tarandeep Singh Mandahar, Jordi Montaña, Àlvar Solà, i Josep Lluís Garcia. Foto: UVic-UCC

L’estudiant d’Enginyeria Biomèdica Tarandeep Singh Mandahar ha obtingut la primera Beca social a l’Excel·lència Universitària Ciutat de Vic, convocada per l’ Ajuntament de Vic . El rector de la UVic-UCC , Jordi Montaña i el regidor de Benestar Social i Família, Educació i Hisenda, Àlvar Solà, van formalitzar aquest dilluns el lliurament de la beca.Tarandeep Singh Mandahar, nascut a la regió del Panjab (Índia) i instal·lat a Catalunya des dels onze anys, va estudiar a l’Institut La Plana de Vic. Va optar per estudiar Enginyeria Biomèdica “perquè volia fer estudis relacionats amb la Medicina” i dels quals es mostra “molt content”. Va agrair a l’Ajuntament de Vic aquest ajut que li permetrà poder estudiar.Per la seva banda, el rector Jordi Montaña destacava la iniciativa de l’Ajuntament de Vic de donar suport als estudiants de la Universitat a aconseguir els seus objectius acadèmics, i va encoratjar els altres ajuntaments que formen el Patronat de la Fundació Universitària Balmes a seguir l’exemple dels consistoris de Vic i de Ripoll, que enguany, aquest últim, lliurarà la quarta beca. També s’ha mostrat especialment content que l’alumne becat fos estudiant d’Enginyeria Biomèdica, “ja que és un grau que per si sol té molt de futur, i que en combinació amb el grau de Medicina que oferim a la UVic pot tenir un gran potencial”.El regidor Àlvar Solà va manifestar, en nom de tot el consistori, “la satisfacció de poder donar un cop de mà tant a un bon alumne com a la Universitat”. Per últim, el cap d’estudis de la Facultat de Ciències i Tecnologia, Xavier Serra, va valorar la beca com “una oportunitat de fomentar la igualtat perquè tothom que vulgui pugui estudiar”.Es tracta d’una beca que es convocarà anualment, valorada en 2.500 euros, a la qual poden accedir els estudiants de la UVic residents a la ciutat que tinguin un bon expedient acadèmic i necessitin una empenta econòmica per continuar els estudis.