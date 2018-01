Vic tampoc tindrà festa dels Tonis aquest any

10:17 ÚLTIMA HORA Torrent ajorna el ple per assegurar una investidura amb totes les garanties. El president del Parlament compareix al Parlament poques hores abans que el Tribunal Constitucional es reuneixi per resoldre les al·legacions de Puigdemont.

10:15 Torrent compareix al Parlament i carrega contra la decisió del TC de dictar unes mesures cautelars per obstaculitzar la investidura de Puigdemont. "Ni la vicepresidenta Soraya ni el TC decidiran qui ha de ser president de Catalunya", ha dit. "No proposaré cap altre candidat, Puigdemont té tota la legitimitat per ser president", ha afegit.

10:10 Rajoy adverteix Torrent de les «responsabilitats» d'investir Puigdemont. El cap de l'executiu espanyol etziba a Puigdemont que és un "pròfug de la justícia" i que, per tant, no pot pretendre ser escollit president de la Generalitat. Informa Sergi Ambudio.

10:07 Controls policials al voltant del Parlament, on s'aturen cotxes per inspeccionar-ne l'interior.

09:55 Un secretari de la mesa denuncia que la Guàrdia Civil l'esperava a casa aquest dilluns a la nit. "Complirem el compromís amb la ciutadania que ens ha confiat el seu vot", assegura Eusebi Campdepadrós.

09:50 El PSC demana formalment la suspensió del ple d'investidura perquè "no es compleixen les condicions del Tribunal Constitucional".

09:49 EN DIRECTE El president del Parlament, compareixerà a les 9.45 h, quan falten tan sols unes hores perquè arrenqui el ple d'investidura

09:17 Mariano Rajoy: "No es pot ser pròfug de la justícia, residir a Brussel·les i pretendre que l'escullin president d'una institució democràtica".

09:15 Mariano Rajoy: "Quan es parla de dret a decidir a Catalunya jo estic d'acord. A Espanya decidim tots".

09:14 El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, adverteix el president del Parlament, Roger Torrent, en cas d'una investidura telemàtica de Carles Puigdemont: "Ha de ser molt conscient de les responsabilitats si se salta la resolució del Tribunal Constitucional".



09:13 EN DIRECTE "M'agradaria que es compleixi la llei, i per tant que el Parlament acati la voluntat que va manifestar el Tribunal Constitucional"

08:53 Junts per Catalunya força una votació sobre Carles Puigdemont encara que sigui simbòlica. La candidatura del presidenciable, ERC i la CUP arriben a un acord per poder-lo votar i preveuen que el secretari primer de la mesa llegeixi el seu discurs; informa Oriol March.



06:27 EL DESPERTADOR de Ferran Casas: El valor d'una investidura. "L'independentisme ha d'afinar l'estratègia si no vol quedar atrapat en una teranyina de gestos que no estiguin a l'alçada dels fets", diu el subdirector de NacióDigital. Són protagonistes del dia les concentracions al Parlament per investir Puigdemont, Junqueras i l'amistat, les restitucions unionistes, el Diumenge de Sang a Derry i Carlos Latre.

22:25 JxCat pressiona per aconseguir una votació sobre Puigdemont encara que sigui simbòlica. La llista del president insistirà en tenir un aval del Parlament encara que no tingui cap valor efectiu i posi en problemes Torrent i la mesa. Els partits no compten amb el retorn de l'exili tot i l'interès per mantenir viva la incògnita i prenen força Sànchez i Turull com a alternatives. Informa Oriol March.

20:13 TC admet que va actuar sense "cap precedent» i per «urgència excepcional". El tribunal justifica en la seva interlocutòria la decisió presa per la finalitat d'evitar "els danys que el govern espanyol pretén evitar a través de la suspensió".

20:06 El candidat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentat aquest dilluns al Suprem un escrit acreditant la seva condició de diputat "gaudint de tots els drets i prerrogatives que li són inherents", especialment el d’immunitat parlamentària, per la qual cosa entén que "no fa falta demanar cap tipus d’autorització judicial per a l’exercici d’aquests drets".

19:51 La CUP avisa que «no s'entendria» la suspensió del ple d'investidura. Els anticapitalistes anuncien tres acords amb JxCat i ERC després d'una reunió al Parlament: Assemblea Constituent provisional, supressió dels concerts a escoles que segreguen per sexe i gestió pública d'ATLL. Informa Oriol March.

19:34 FOTOS On és Puigdemont? Gran control de la Guàrdia Civil per revisar els maleters al Ripollès

18:12 Marta Rovira serà la presidenta del grup parlamentari d'ERC i Sergi Sabrià el portaveu. El partit es constitueix com a "grup republicà" a la cambra catalana i la seva nova líder esperona els diputats a "seguir defensant la democràcia i els mandats sorgits de les urnes"; ho explica Roger Tugas.

17:52 El TSJC desestima els recursos de la Generalitat i avala les ordres per aturar l'1-O "vista la gravetat i l'abast del desafiament".

16:45 EN DIRECTE Els diputats de la CUP es dirigeixen cap als despatxos de JxCat per reunir-se amb representants de la llista de Puigdemont i d'ERC

14:57 ja té a les mans la carta de Puigdemont (KRLS) en què li demana empara per sotmetre's a la investidura. També ha rebut la notificació del TC sobre el debat previst per demà a la tarda

14:43 El TSJC ja ha rebut la resolució del TC sobre la investidura i la traslladarà immediatament a Roger Torrent i la mesa del Parlament.

13:52 ÚLTIMA HORA Junts per Catalunya nomena Jordi Sànchez com a president de grup parlamentari. Elsa Artadi en serà la portaveu

13:26 ERC tanca files amb Puigdemont: "L'embat és molt ferm, nosaltres també ho hem de ser". Sabrià afirma que els diputats republicans estaran dimarts a la tarda al Parlament i crida a buscar una via per acabar amb el 155 i a la vegada mantenir el líder de JxCat com a candidat; ho explica Roger Tugas.

13:14 DOCUMENT Puigdemont demana empara al president del Parlament per ser investit

13:07 ÚLTIMA HORA Puigdemont demana empara al president del Parlament per ser investit.

12:11 ÚLTIMA HORA Meritxell Serret també renuncia a l'acta de diputada per assegurar la majoria independentista.

11:42 Pascal enerva la CUP en afirmar que l'acord per a la investidura no és "ferm ni sòlid". La dirigent del PDECat posa en dubte el pacte per retirar les ajudes a les escoles que segreguen per sexe i els anticapitalistes avisen que això pot fer retirar el suport a Puigdemont.

11:12 Junts per Catalunya registra al Parament les renúncies a l'acta de diputats de Clara Ponsatí i Lluís Puig.

10:38 Puigdemont pràcticament descarta ara demanar permís al Suprem per la investidura. El seu advocat, Jaume Alonso-Cuevilla, ha remarcat en una entrevista a RAC1 que el president exiliat a Brussel·les prendrà la decisió "que consideri més convenient per la causa que defensa".



09:20 L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Covilla, posa sobre la taula la possibilitat de portar davant el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg la resolució del Tribunal Constitucional sobre la investidura del president de la Generalitat. "La decisió no hi ha per on agafar-la i, per tant, ens ho plantegem tot", sentencia.