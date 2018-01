Le Porc Gourmet trenca l'acord amb la cooperativa Clavial que li facilita 500 treballadors

Trencament de contracte entre l'escorxador Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga i la cooperativa Clavial . Això significa que perillen 500 llocs de treball dels socis d'aquesta cooperativa que estan a la fàbrica. Clavial va decidir el passat desembre que adaptaria els estatus a la nova Llei de cooperatives catalanes. Tal com explica El 9 nou d'aquest dilluns, aquesta adaptació suposa canvis en les condicions laborals que encareixen el servei.Le Porc Gourmet ho considera un incompliment del contracte i, en principi, a partir de l'1 de març deixarà de treballar amb la cooperativa. L'escorxador de Santa Eugènia té un miler de treballadors de l'escorxador, que treballen per les empreses subcontractades Clavial i Taic , amb seu a Vic i Terrassa, respectivament.Des de Càrnies en Lluita consideren que es tracta d'una repressàlia de Le Porc Gourmet i el Grupo Jorge cap a Clavial per comprometre's a complir amb la Llei catalana de cooperatives. En aquest sentit, alguns treballadors ja havien denunciat fa mesos que els havien coaccionat perquè s'integressin a una altra cooperativa gallega: Auga. El fet que sigui fora del territori català implica que no està subjecte a la llei catalana.En aquest sentit, des de la plataforma apunten que els treballadors "no faran cap canvi que no sigui per millorar". De moment, alguns ja estan treballant per "defensar-se legalment" davant d'aquests fets.