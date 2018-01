Una trentena de persones celebren el cinquè aniversari de «Perquè no ens fotin el tren»

Esperant la proposta de racionalització dels horaris q ha de fer @territoricat i q reclamen prop de 40 ajuntaments i 3 consells comarcals #rod3 pic.twitter.com/VHijYK54Bj — pqnoensfotintren (@defensemR3) 26 de gener de 2018

El col·lectiu Perquè no es fotin el tren ha complert cinc anys de reivindicacions per millorar el servei de la R3 (Barcelona-Puigcerdà). Per celebrar l’efemèride, la plataforma va convocar una concentració divendres passat a l’estació de Torelló (on va néixer la iniciativa) i va fer un gran mural amb bitllets de tren, on hi diu: “5 anys defensant R3”. Hi van assistir una trentena de persones. El cartell està exposat a la Biblioteca del barri de Montserrat de Torelló. "El cavall de batalla" del col·lectiu d’aquest 2018 és la racionalització horària , tal com explicava Montse Ayats, portaveu del grup en una roda de premsa. Remarcava que "més de 40 municipis i 3 consells comarcals" han aprovat una moció en aquest sentit. A grans trets, el text demana que els trens que acaben a Granollers, la Garriga o Vic, puguin acabar més amunt: "que en les tornades des de Barcelona hi hagi més oferta". D'altra banda, també s'hi recullen les cadències horàries.