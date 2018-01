El Cau de Bruixes de Centelles es resisteix al fred i manté l'índex d'assistència

El carrer Sant Antoni. Foto: Toni Carrasco

La 21a edició del Cau de Bruixes de Centelles va poder lluir, tot i el fred. Els assistents no van espantar-se per la baixada de temperatures i van deixar-se per veure per Centelles. El Cau d'enguany estava marcat per l'ampliació de carrers temàtics que incorporaven el Marquès de Peñaplata i l'Anselm Clavé.El Cau de Bruixes, tot i una important reducció d'activitats, va fer les delícies un any més de petits i grans. La foscor, el misteri el carrer ambientat com el Sant Antoni o el Passatge de Terror de la Pista van agradar força als visitants més menuts. Un passatge de terror ambientat amb llums fum, actors i un ambient de sang i fetge a dojo.L'espectacle central a càrrec un any més dels manresans Gog i Magog i el grup local Pierrot va reivindicar el moment polític històric actual amb la interpretació en directe de la coneguda cançó de Llach, País petit. Un mur tapava l'escenari i quan algú va escriure llibertat el mur va saltar en mil pedaços, tot de fons sonant la cançó de Llach. També va reivindicar el paper de la dona en la societat actual amb frases contundents com "No, vol dir no". L'espectacle central format per més de cent figurants va estar acompanyat en tot moment per bruixes, fades, follets i fins i tot un enorme tauró inflable de més de deu metres de llargada.L'actuació d'una trapezista sense xarxa a sis metres d'alçada amb uns moviments espectaculars va posar punt final a aquest acte que va continuar amb l'elecció de la bruixa de l'any a la plaça Mossèn Xandri. L'elegida enguany fou Mery Baulenas del carrer de l'Estació que va explicar com veia ella les bruixes des de la seva infantesa. Hores abans les divuit bruixes elegides en els anteriors Caus ja van fer el seu ball i també van donar a tothom els remeis per a guarir tot tipus de malalties des de xarop de pi fins a un sabó fet de forma artesanal i casolana.Els correfocs a càrrec dels Cabrons i Bruixes de Centelles acompanyats per les colles de Malgrat de Mar i de Vilanova del Camí van omplir la festa de focs i pólvora destacant també la pirotècnia que es va llençar des de dalt del campanar del poble. Els gegants locals també van fer diverses cercaviles durant tot el dia i el Mercat Màgic del Passeig i la Sagrera va estar ple tot el dia amb més de setanta parades dedicades a temes esotèrics, aliments, bijuteria, lectura de mans, tarot, etc.Cal destacar que hi havia menys actes que l'any passat (de 48 a 28). La principal reducció va ser a les activitats del carrer durant tot el dia i l'exposició temàtica. La festa va mantenir el pressupost similar als anys anteriors. L'índex d'assistència tampoc va decaure, tot i el fred.

