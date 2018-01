Neix la cooperativa Cuidem el Lluçanès

Comencem la jornada de treball i presentació de la Cooperativa Cuidem #Lluçanès. Avui es presenten les bases de la cooperativa i s’inicia el període per entrar a formar-ne part. Una gran oportunitat de desenvolupament pel #Lluçanès. pic.twitter.com/62JYR3cRHw — Consorci Lluçanès (@Cons_Llucanes) 26 de gener de 2018

Aquest divendres es va presentar la cooperativa Cuidem el Lluçanès al Consorci . La nova entitat ha estat organitzada per un grup de persones del Lluçanès i integra serveis de neteja, suport a la llar i atenció a les persones que viuen a la zona. Està adreçada tant a treballadors, consumidors com a col·laboradors.Pel president del Consorci del Lluçanès, Isaac Peraire, “és una bona notícia per la comarca sobretot per les persones emprenedores que s’han ajuntat per fundar aquesta cooperativa, perquè el Lluçanès necessita estratègies conjuntes de treball pel seu desenvolupament i el cooperativisme n’és una de bona i un molt bon exemple”.La cooperativa compta amb l’impuls del Consorci del Lluçanès i rep el suport del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. El projecte també ha rebut l’assessorament i suport de Creacció i Ateneus Cooperatius de la Catalunya Central.