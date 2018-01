El servei de mediació de Manlleu ha atès 70 casos durant el 2017

El servei de mediació de Manlleu va atendre 70 sol·licituds durant el 2017, 65 de les quals s'han tancat. Tal com explica l'Ajuntament en una nota, d'aquestes 22 s'han resolt amb acords signats per les dues parts; en 16 dels casos es van facilitar eines per a la millora de la situació conflictiva; en 4 casos no es va arribar a cap acord; 6 van quedar interromputs per una de les dues parts; i de 4 es va derivar la gestió a altres serveis de l'ajuntament i altres van ser desestimats. Hi va haver 8 sol·licituds en què hi havia més de dues parts, són els casos que s'anomenen multi-parts.Els temes que més s'han tractat han estat problemes de veïnatges, dels quals sobresurten els impagaments en les quotes de la comunitat de propietaris, les dificultats de comunicació entre veïns, les molèsties per sorolls, per obres i per animals domèstics. També les qüestions contractuals, lloguers, compra-venda i l'ús dels espais públics han centrat l'atenció de la mediació.Segons les edats de les persones, les de 30 a 64 anys eren majoria. Per sexes, hi han participat 88 homes i 64 dones. Les persones de nacionalitat espanyola han estat 91 i les persones d'altres nacionalitats 41. Aquestes dades ens mostren que en la sol·licitud de mediació pren relleu el perfil d'un home i autòcton. Pel que fa al grau de satisfacció dels usuaris és alt, tant pels professionals com pels resultats aconseguits.Respecte a l'any anterior, el 2016, han augmentat les sol·licituds dirigides directament al Servei de Mediació Ciutadana, fet que mostra que hi ha més coneixement per part de la ciutadania d'aquest recurs. També augmenten els casos derivats d'altres serveis municipals.