La Policia Local de Torelló recapta fons per la lluita contra el càncer infantil

Durant la roda de premsa de presentació Foto: Aj. de Torelló

L'escut de la policia local Foto: Aj. de Torelló

La Policia Local de Torelló s’ha adherit a la campanya solidària “Escuts solidaris”, que té per objectiu recaptar fons per a la lluita contra el càncer infantil. La campanya consisteix en la venda d’uns escuts solidaris, amb el nom del municipi col·laborador i el logo de la Policia Local.Tal com explica l’Ajuntament, aquesta participació respon a la voluntat de desenvolupar al llarg d’aquest any el Pla de Responsabilitat Social Corporativa del cos, en el marc del qual el col·lectiu policial vol contribuir socialment a millorar la vida dels infants i joves, concretament de les nenes i nens que pateixen càncer. Segons el sergent de la policia, Francesc Villena, “és una manera de tornar a la ciutadania tot allò que ens dóna”.La campanya va sorgir d’una iniciativa de la policia local de Sant Celoni i a hores d’ara hi participen una quarantena de cossos policials d’arreu de Catalunya. Consisteix en la promoció d’uns escuts solidaris, amb el nom del municipi col·laborador, el logo de la Policia Local, i el hastag #pelsvalents. L’escut porta una cola termoadhesiva al dors que permet fixar-lo a qualsevol peça de roba simplement passant-li la planxa. D’aquesta manera, es pot enganxar fàcilment a camises, dessuadores o motxilles. El donatiu per cada escut és de 4 euros i el que es recapti es donarà íntegrament al Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center de Barcelona.La Policia Local de Torelló és la primera policia de la comarca que s’ha afegit a la campanya. De moment, està sent tot un èxit i ja s’han demanat 500 escuts més, a part dels que ja s’han posat en circulació. Es poden adquirir a la prefectura i també a l’agent de proximitat.Per poder donar el màxim de visibilitat a la campanya, la Policia compta amb la col·laboració de la regidoria de Comerç, i el suport de les AMPAS dels centres educatius i els comerciants de la població.