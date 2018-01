Mundó i Turull visiten Prats de Lluçanès per Festa Major de Sant Vicenç

Prats de Lluçanès ha celebrat el gruix de les activitats de la Festa Major de Sant Vicenç aquest cap de setmana passat. La festa, amb actes variats i concorreguts, es va convertir en un clam per la llibertat dels presos polítics.



El mateix diumenge es va estrenar l'Espai, on hi ha l'Hotel d'Entitats i la sala Coworking. Precisament va ser on s'hi va celebrar el pregó de Festa Major a càrrec de Lluís Parareda, que va ser pres polític per negar-se a fer la mili.



L'endemà, dia de Sant Vicenç, el seguici, l'ofici i el ball de la Trencadansa van marcar el dia. La jornada va comptar amb la presència dels consellers de la Generalitat, Jordi Turull i Carles Mundó. La plaça Vella va decorar-se per l'ocasió amb elements de color groc i pancartes vistoses reclamant la llibertat dels presos polítics. Les activitats segueixen aquest cap de setmana.

Consulta la programació de la Festa Major