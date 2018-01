VÍDEOS i FOTOS La neu i la pluja arriben a Osona

VÍDEO La cota de neu se situa a l'entorn dels 800 metres però al llarg del dia pot baixar puntualment fins als 600 https://t.co/36TpxpOVpG pic.twitter.com/yI50QbWamD — NacióDigital (@naciodigital) 26 de gener de 2018

Els punts més alts d'Osona s'han despertat aquest divendres enfariants (com Bellmunt). De fet la cota de neu se situa a l'entorn dels 800 metres, malgrat que al llarg de la jornada pot baixar puntualment fins als 600. Cal recordar que el Meteocat manté activat un avís que afecta 17 comarques del Pirineu, la Catalunya Central i les muntanyes del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre . Al vídeo es pot veure com nevava aquest matí a la plaça de Queralbs.D'altra banda, en la majoria de municipis ha plogut (en grans quantitats al Lluçanès). D'altra banda, arreu de Catalunya hi ha hagut problemes de trànsit i inundacions en baixos són les principals incidències del temporal d'aquest divendres. Protecció Civil té activat en fase d'alerta els plans Neucat i l'Inuncat i els Bombers han hagut de fer una cinquantena de sortides.