L'exposició del POUM obre les portes a la ciutadania

Fabiana Palmero i Pere Solà, inaugurant l'exposició. Foto: Carles Fiter

Sessions, exposició i visita personalitzada - Sessions de presentació

6 de febrer a 2/4 de 8 del vespre / Centre Cívic de Can Pau Raba (barri dels Caputxins, Santa Llàtzer i Quatre Estacions)

8 de febrer a 2/4 de 8 del vespre / Espai ETC (Barri de l’Estadi, la Calla, Horta Vermella, Santa Anna, Serra-de-senferm, Barri d’Osona i el Montseny)

12 de febrer a 2/4 de 8 del vespre / Centre Cívic la Guixa (La Guixa)

14 de febrer a 2/4 de 8 del vespre / Auditori Marià Vila d’Abadal del Sucre (Centre històric, barri del Nord, carrer Sant Pere i el Sucre)

- Exposició

Del 24 de gener al 30 d’abril / Casa Masferrer (Plaça Dom Miquel de Clariana, 5)

De dilluns a divendres, de 9 del matí a 3 de la tarda i els dilluns, de 4 a 7 de la tarda

Visita guiada dilluns 26 de febrer a les 6 de la tarda

- Atenció personalitzada

L’atenció a les persones interessades en fer consultes o rebre informació detallada del POUM es realitzarà a l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament (Casa Masferrer) amb cita prèvia, trucant al 93 886 21 00 o sol·licitant a [email protected], en el següent horari:

Dilluns, de 9 a 11 del matí i de 4 a 6 de la tarda

Dimarts i dijous, d’11 del matí a 2 del migdia

La documentació completa es pot consultar presencialment a l’àrea d’Urbanisme (plaça Dom Miquel de Clariana, 5) o a poum.vic.cat.

L’exposició del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vic és consultable des d’aquest dimecres. D’aquesta manera, la ciutadania pot consultar com dibuixa el nou planejament la ciutat d’aquí a 15 anys. Amb la presentació de l’exposició pública al vestíbul de la casa Masferrer, que arriba després de l’aprovació inicial del POUM en el darrer ple municipal, “tothom podrà conèixer de primera mà com dibuixa el nou POUM el Vic del futur després que la informació només estigués disponible per als càrrecs electes i el personal tècnic que ha treballat en la redacció d’aquest pla”, apunta la regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero.En aquest sentit, la regidora va destacar que el POUM que recull totes les aportacions dels grups polítics que han participat en el procés de redacció i en què s’ha donat audiència a la ciutadania a través del programa de participació ciutadana per recollir propostes i punts de vista. A partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), es podran presentar al·legacions que es recolliran i es treballaran per poder aprovar definitivament el pla.El nou document aposta per una ciutat compacta amb diferents pols de centralitat, una edificació controlada que aprofita el teixit existent i potencia les zones verdes i que distribueix equitativament tant l’habitatge social com el lliure per tota la ciutat. El coordinador del POUM, Pere Solà, va destacar les línies estratègiques de desenvolupament del territori i de la ciutat en els propers anys: la compacitat, l’edificació controlada que aprofiti el teixit existent, posar en valor els espais verds i la distribució equitativa dels habitatges socials per tota la ciutat, entre altres. A més, es reforça el paper connector del riu Mèder a través de l’emplaçament d’equipaments i espais lliures al llarg del seu recorregut.

Consulta totes les novetats del POUM