Els dies de pluja són sinònim de problemes a la carretera. I una de les més problemàtiques és la C-17. Precisament aquest divendres al matí hi ha hagut un accident a l'altura de Malla (al punt quilomètric 54) que ha obligat a tallar la via, sentit Vic. Hores d'ara ja s'ha restablert el servei.Tal com expliquen des del Servei Català de Trànsit, hi ha hagut una col·lisió entre un camió i un turisme i no hi ha hagut ferits. Des de bon matí hi ha hagut retencions en aquesta via. D'altra banda, també cal destacar que s'ha tallat la BV-5301 al Brull per neu, al quilòmetre 30 cap al Montseny.