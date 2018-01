El silenci pren el protagonisme en la nova exposició al Centre d'Arts Contemporànies de Vic

Una de les sèries de fotografies de Pep Mata de l'obra «Andar i Ego». Foto: ACN

El comissari de l'exposició «Silenci/s» Jordi Tolosa Foto: ACN

“Silenci/s” és la nova proposta cultural de l'ACVic, Centre d'Arts Contemporànies de Vic per encetar l'any. Es tracta d'una exposició que aborda el concepte del silenci des de diferents punts de vista, sota l'òptica de set artistes. El silenci com a buit, a la natura, el silenci individual, com a element vertebrador del pensament, la cultura i l'art o el silenci de la mort són alguns dels conceptes que es poden identificar en l'exposició que aglutina obres d'Albert Bayona, l'osonenc Ferran Blancafort, Jordi Tolosa, Ricard Aymar, Pep Mata, Carme Garolera o Félix Blume i Ignasi Villares. El comissari de l'exposició, l'artista Jordi Tolosa, ha explicat que ha escollit artistes plàstics, però també conceptuals, "hi ha des d'un enginyer que treballa en pel·lícules fins a una pintora amb una obra molt personal i visceral".“Silenci/s” és una aproximació de diferents artistes al concepte del silenci utilitzant tècniques que van des de la fotografia fins a la instal·lació, on la idea del "silenci com a generador de coses" hi és molt present, ha explicat el comissari Jordi Tolosa.En les obres que conformen l'exposició, el silenci hi adopta diferents formes i també pren interpretacions i formats diversos segons cada artista i la seva disciplina. La mataronina Carme Garolera el capta "des de la passió, d'una manera quasi bé litúrgica, com a absència d'un ésser estimat". L'artista i enginyer de so Félix Blume ho fa amb una peça feta expressament per a l'exposició, "una caiguda silenciosa de petits papers que ompliran l'espai". El lleidatà Albert Bayona, amb un vídeo de Las Saladas, paisatge de Los Monegros, situa el silenci en la natura.De la seva banda, Pep Mata presenta fotografies que són el resultat de llargues caminades a més de 2.000 metres d'altitud: "Un enfrontament de l'individu amb la immensitat de la natura". Ricard Aymar, per mitjà de fotografies en blanc i negre de gran format, fa un retrat de diverses pedres que recorden la forma d'un cor humà: "un cor que no batega, una natura morta". L'osonenc Ferran Blancafort se centra amb "el silenci urbà" basant-se en una geometria abstracta. El manresà Ignasi Villares és l'artífex del text sobre el silenci del desplegable de l'exposició. Segons Jordi Tolosa, l'obra que ell presenta a l'exposició confronta la imatge i la paraula, buscant en aquest pla "un nou significat".Tolosa ha explicat a l'ACN que amb l'exposició proposa "fer una pausa" del món ràpid i trepidant on viu la societat avui dia, "que impedeix i enterboleix". El comissari i artista vol que el públic entri a l'exposició i s'embolcalli del silenci, "molt necessari per a les persones". "Parlar amb sentit requereix d'un silenci previ", ha assenyalat. L'exposició s'estrena a Vic amb dos artistes més dels inicials, Pep Mata i Ferran Blancafort, després d'haver-se estrenat l'any passat a Can Manyé (Alella, Maresme).