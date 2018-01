Els Mossos investiguen la identitat del cadàver trobat a Balenyà

Un veí de Balenyà va trobar un cos a prop de la llera d'una riera al bosc de l'Ylla . Després d'alertar als Mossos d'Esquadra, cinc patrulles es van desplaçar al lloc dels fets per investigar de qui es tractava el cos. El cos no presentava indicis de criminalitat.Aquest divendres se li practica l'autòpsia per determinar el temps que feia que va morir. Tot i això, aquesta dada no és suficient per determinar de qui es tracta, ja que el cos està en avançat estat de descomposició. I el procés, tal com apunten els agents, és llarg. Per tant, podria tardar, almenys, més d'una setmana.Les darreres desaparicions amb denúncia que hi va haver a Osona van ser la de Pietat Roure (de 82 anys i amb Alzheimer) que va marxar d'una residència a Tona el passat octubre; i la d' Antoni Estrada de Taradell, que va desaparèixer a finals de desembre. Les informacions dels Mossos permetran determinar si es tracta o no d'aquestes dues persones.