Cartell de l'acte

El Fòrum de Debats organitza aquest divendres, 26 de gener, una conferència amb el títol de "Els jueus catalans. La història que mai no t'han explicat" que anirà a càrrec de Manuel Forcano, director de l'Institut Ramon Llull, hebraista i traductor.En la xerrada es repassarà la història dels jueus catalans, des de les primeres notícies que apunten indicar que el segle I ja hi havia les primeres comunitats en el territori de l'actual Catalunya, fins a l'actualitat.La conferència tindrà lloc a l'Auditori de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, Rambla Hospital, 11, de Vic, i començarà a les 8 del vespre. Com sempre, anirà seguida de col·loqui.