L'Institut de Vic representarà la UVic a la final de la Lliga de debat

Els representants de la UVic al debat de Secundària i Batxillerat Foto: UVic-UCC

La UVic ja té representant per a la final de la Lliga de debat de Secundària i Batxillerat que se celebrarà de l’11 al 13 d’abril a la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Es tracta de l’equip de l’Institut de Vic que va imposar-se a l’equip de l’Escola Diocesana de Navàs, que va quedar finalista. La Lliga de debat de Secundària i Batxillerat es va celebrar a la sala Mercè Torrents els dies 18 i 19 de gener i proposava debatre sobre si l’humor ha de tenir límits o no.En aquesta edició, coordinada pel professor Enric Casulleras i l’Oficina de Gestió Cultural, hi van participar 10 equips procedents de 7 centres, dels quals 4 són d’Osona, 2 del Bages i 2 del Vallès Oriental.La Lliga de debat és una competició argumental en la qual diversos equips d’estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius (d’edats entre 15 i 18 anys) de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. L’activitat és també un espai de formació en què els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip i a defensar un tema tant a favor com en contra, utilitzant el català com a llengua vehicular. La Lliga neix a partir de l’experiència de la Lliga de debat universitària que impulsen la Xarxa Vives i la Federació Escola Valenciana.L’objectiu de la Lliga és fomentar l’ús de la paraula entre els estudiants, sota el format d’un enfrontament dialèctic entre diversos equips, en el qual s’ha de defensar una posició a favor o en contra d'un tema d’actualitat, i on es valoren capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la intervenció i la correcció tant semàntica com formal.L’equip que resulti guanyador de la final de la Universitat Miguel Hernández d’Elx obtindrà 1500 euros i el segon premi serà de 700 euros. També hi haurà un premi per al millor orador, valorat en 300 euros. Tots els diners s’hauran de destinar a l’adquisició de material educatiu.