​Troben un cadàver prop d'una riera a Balenyà

Els Mossos d'Esquadra estan treballant al bosc de l'Ylla, a Balenyà, per identificar un cadàver a prop de la llera d'una riera d'Hostalets de Balenyà. Tal com informen els agents, un veí de la zona ha alertat a la policia aquest dimecres a tres quarts d'onze del matí i actualment 5 patrulles són in situ investigant. La policia no confirma si és home o dona, però el cos està en avançat estat de descomposició i no presenta indicis de criminalitat.Les darreres desaparicions amb denúncia que hi va haver a Osona van ser la de Pietat Roure (de 82 anys i amb Alzheimer) que va marxar d'una residència a Tona; i la d' Antoni Estrada de Taradell.