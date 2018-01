Instal·len tres desfibril·ladors en centres educatius de Manlleu

Un desfibril·lador instal·lat a l'escola El Carme Vedruna. Foto: Aj. de Manlleu

Aquest dilluns l'empresa Espais Cardioprotegits de Catalunya va instal·lar 3 nous desfibril·ladors (DEAs) als centres educatius de l'Institut del Ter, l'Escola Puig-Agut i l'Escola El Carme Vedruna.Tal com explica l'ajuntament en una nota, després d'uns anys d'haver prioritzat l'equipament de centres esportius i l'adquisició d'aparells portàtils, equipant per exemple els cotxes de la Policia Local, actualment es segueix el criteri territorial per determinar la ubicació de nous aparells DEA per tal de millorar la cobertura i facilitat d'accés a tot el terme municipal.Els desfibril·ladors semiautomàtics són uns aparells que, en el cas d'una parada cardíaca, si es fan servir en els primers minuts poden fer que el cor torni a bategar i per tant millorar el pronòstic de la persona que ha patit l'aturada. Aquests primers minuts són determinants per salvar una vida i sovint els serveis d'emergències mèdiques tarden més temps a arribar al lloc dels fets.Amb els tres instal·lats, Manlleu compta amb 18 aparells en total (12 de titularitat municipal, 2 del CAP, 2 de l'Hospital Sant Jaume, 1 de La Salle i 1 de l'Institut Antoni Pous i Argila). Els aparells estan ubicats en les zones esportives i equipaments municipals, com la policia local o a l'ajuntament.