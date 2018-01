Turull presidirà la històrica festa dels Tonis de Santa Eugènia aquest cap de setmana

Santa Eugènia de Berga viurà aquest cap de setmana una nova edició de la històrica festa dels Tonis, reconeguda el 2011 per la Generalitat com a festa tradicional d'interès nacional. La 129a edició de la festa arrencarà el dissabte a la tarda amb la inauguració de l’exposició “Mitologia i Natura”, a càrrec d’Evelí Adam, i l’entrega de premis del XIX concurs de dibuix infantil, de l'escola Jacint Verdaguer. El sopar popular posterior inclou el pregó, que enguany va a càrrec de Jordi Arqués, actor director i pedagogo. El ball popular amb Cotton Club tancarà la vetllada.Com cada any, l’acte central de la festa es viurà el diumenge, a partir de les 12 del migdia, amb el tradicional passant dels Tres Tombs, que omplirà els carrers del municipi de cavalls, carros i carruatges. El passant estarà encapçalat pels abanderats David Nogué, Dani Guzman i Pau Roqué i amenitzat per la cobla Genisenca. També els acompanyaran els pubills del poble, Cristina Silva i Pau Bosch. L'acte estarà presidit per Jordi Turull, "conseller de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat", tal com el qualifica el programa de la festa.El programa de diumenge s'inicia a primera hora, amb un bon esmorzar traginer. En el mateix espai ja es començaran a preparar els carruatges i s'escolliran les persones que podran viure l'experiència del passant des de dins, o sigui, des de dalt d'algun dels carros. Un cop fet el passant, les sardanes amb la cobla Genisenca clouran la programació a la tarda.D’altra banda, durant tot el matí es celebra la fira de comerç a la Plaça Major i activitats d’entreteniment. A la tarda hi ha una audició de sardanes amb la Cobla Genisenca de Taradell al Pavelló Municipal.

