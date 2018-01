«Perquè no ens fotin el tren» celebra el 5è aniversari amb la racionalització horària com a cavall de batalla

El col·lectiu Perquè no es fotin el tren compleix cinc anys de reivindicacions per millorar el servei de la R3 (Barcelona-Puigcerdà). "El cavall de batalla" d'aquest 2018 és la racionalització horària. Així ho explica Montse Ayats, portaveu del grup, que remarca que "més de 40 municipis i 3 consells comarcals" han aprovat una moció en aquest sentit.A grans trets, el text demana que els trens que acaben a Granollers, la Garriga o Vic, puguin acabar més amunt: "que en les tornades des de Barcelona hi hagi més oferta". D'altra banda, també s'hi recullen les cadències horàries. "A Vic els caps de setmana amb mitja hora de diferència hi ha dos trens i després durant dues hores no hi ha cap", exemplifica Ayats."Des de Territori i Sostenibilitat s'ha tirat pilotes fora", etziba Ayats, remarcant que el Secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, "sembla que no tingui cap interès". "Més enllà del tren matiner, la llista és mol llarga".Des de la plataforma demanen "una endreça dels horaris", que és el que té competència la Generalitat de Catalunya. "No demanem rapidesa, demanem puntualitat i racionalització dels horaris", conclou. En aquest sentit, Ayats apunta que "és un peix que es mossega la cua": "Si els missatges que arriben del tren són sempre negatius, no s'usarà el tren".La llista de demandes del grup la completen la freqüència, la puntualitat i la comoditat dels trens. D'altra banda, un dels punts destacats de la plataforma és convertir Torelló com estació de referència de la Garrotxa. "Ara qui ha de fer deures és la Garrotxa, ja que així ho van aprovar en forma de moció", deia Ayats. D'altra banda, l'Ajuntament de Torelló "ha fet els deures i en el pressupost del 2018 tenen contemplada l'adequació d'un aparcament".No és el cas de l'estació de Vic. "La façana està caient, el bar s'ha tornat a tancar, les instal·lacions del voltant estan deixades i genera inseguretat", diu la portaveu, mentre remarca que "l'Ajuntament s'ha de posar a treballar per veure com es dinamitza l'espai". "La principal estació de la comarca ha d'estar ben atesa, i ha de ser viva i dinàmica", conclou.La plataforma ha reclamat millores a la línia de tren R3 des de la infraestructura fins a la racionalització d'horaris i serveis. Fins ara han aconseguit la integració tarifària d'Osona o aconseguir no tancar algunes estacions.La també portaveu del grup Glòria Francolí explica que el balanç d'aquests 5 anys "és positiu". Precisament, la plataforma va néixer perquè es mantingués el personal de l'estació de Torelló. Avui encara hi és i actualment "s'està treballant per si hi ha renovació".Francolí destaca que en aquest període s'han tancat dues o tres estacions. "Una de les més sentides ha estat la de la Garriga, "que ha perdut la venda de bitllets des del 2015". El grup és insisteix amb la reobertura i demana la col·laboració de l'Ajuntament.En aquest sentit, la portaveu apunta que en el cas del tancament del bar de l'estació de Manlleu, "l'Ajuntament ha escoltat les nostres demandes i s'ha posat a treballar per la reobertura". Des que es va tancar, va tornar a sortir la concessió del bar, el concurs va quedar desert i ara l'Ajuntament va fer un projecte propi per poder-ho gestionar des de l'Ajuntament i amb les entitats del municipi.Un altre exemple és l'inici de les obres de millora de l'estació de Centelles. "És una demanda que va començar el 2015 i ara ha donat els seus fruits", diu Francolí, remarcant que "més tard o més d'hora, si els ajuntaments s'hi posen, els resultats són molt diferents".Per celebrar l'efemèride, la plataforma ha convocat la ciutadania aquest divendres a l'estació de Torelló i anima els usuaris a portar bitllets utilitzats per poder confeccionar un gran mural. El resultat s'exposarà a la Biblioteca del barri de Montserrat de Torelló "per donar visibilitat a la feina que estem fent", conclou Francolí. La trobada és a dos quarts de 8 del vespre.