Vic renova i amplia el parc de bicicletes en lloguer

Dolors M. Alemany, M. Carme Bover i Dídac Gelabert Foto: Aj. de Vic

L' Ajuntament de Vic ha adquirit 13 noves bicicletes per renovar i ampliar el parc de bicicletes en lloguer de la ciutat. D’aquestes, 8 són per a adults, 3 són de mida preadolescent i 2, infantils; totes elles compten amb un casc i kit d’eines propis. D’aquesta manera, el parc de bicicletes de lloguer passa a disposar d’una vintena de bicicletes per llogar i es reforça un servei que havia quedat obsolet.El servei de lloguer de bicicletes gestionat per l’Oficina de Turisme de Vic s’ubica a les instal·lacions de l’Alberg de Joventut Canonge Collell perquè és aquí on se situa el punt d’acolliment del centre BTT Plana de Vic, en virtut d’un conveni signat entre l’Ajuntament i l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ).El preu de lloguer varia en funció de les hores que s’utilitzi. Així, llogar una bicicleta per una hora té un cost de 4 euros; per a dues hores, de 6 euros, per 3 hores, 8 euros; per mig dia, 10 euros i per un dia sencer, 15 euros.