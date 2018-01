Desacord entre els paradistes i l'Ajuntament de Vic pel futur del Mercat Municipal

Una de les parades del Mercat Municipal de Vic Foto: ACN

Des de fa anys, el Mercat Municipal de Vic busca una solució per resoldre el seu futur. La necessitat dels paradistes per instal·lar els seus comerços a la planta baixa ha xocat sovint amb la manca d'acord entre la vintena de titulars que tenen la concessió municipal i el propi consistori. La carpeta amb l'expedient està oberta sobre la taula del regidor Toni Serrat des de l'any 2011, i de moment, encara no s'entreveu quan es podrà tancar definitivament. Els paradistes defensen poder "salvar" el mercat sigui com sigui i es mostren receptius a les propostes del consistori, tot i que li demanen més lideratge i voluntat política per trobar una solució. De la seva banda, l'Ajuntament veu com ha vençut el termini per iniciar el projecte que hagués permès instal·lar les parades a la planta 0 i ho atribueix a la manca d'acord entre els propis placers. Per ara, els paradistes han amenaçat amb dissoldre l'empresa a través de la qual es gestiona la concessió administrativa que tenen fins el 2030, Mermuvic, perquè no se'n poden fer càrrec i reclamen una reunió per resoldre la situació amb el consistori, que encara no els ha rebut.Incertesa entre els paradistes del Mercat Municipal de Vic després d'haver presentat la dissolució de Mermuvic a l'Ajuntament. La portaveu dels paradistes, Pilar Molist, ha explicat a l'ACN que fa més de dos mesos que esperen una reunió amb el consistori per intentar resoldre la situació i encara no han obtingut resposta. L'objectiu dels placers del mercat és mantenir l'activitat i com que els era impossible "fer front a les despeses", van decidir retornar la concessió administrativa, que consideren que és diferent de la concessió que els va atorgar ara fa 37 anys l'Ajuntament de Vic com a placers del Mercat Municipal.En canvi, per l'Ajuntament de Vic, només hi ha una única concessió que es va donar als paradistes a 50 anys, "i té unes clàusules, drets i deures que cal complir per ambdues parts". El regidor de Serveis, Toni Serrat, ha explicat que la concessió no es pot tornar de manera unilateral: "aquí tens les claus i espavila't". Si es vol optar per aquesta via, Serrat ha assenyalat que caldrà que s'asseguin i es busqui la manera "que no hi hagi despeses i sancions per a ningú". Això implicaria marcar un període perquè els paradistes poguessin abandonar el mercat, "paulatinament i de forma correcta", i deixar-lo en bones condicions. En aquest supòsit, l'Ajuntament també els recomana que no liquidin l'empresa Mermuvic, que és qui gestiona la concessió, ja que implicaria una manca d'interlocutor oficial.Una altra de les peticions dels paradistes ha estat l'entrada a registre d'un segon escrit, després de la decisió de dissoldre Mermuvic, on es demanava la cessió dels espais del mercat a través d'un nou conveni mentre no es faci l'obra per baixar les parades a la planta 0. Segons Serrat, aquesta opció és inviable "perquè els espais públics no es poden cedir per a una gestió privada". Precisament, quan es cedeix un espai públic és a través d'una concessió i, per tant, caldria fer una nova concessió. Serrat creu que això no té massa sentit, perquè seria una concessió com la que ja tenen. Per tant, segons el regidor, els placers haurien d'acabar d'aprofitar els 13 anys de concessió que els queden – si així ho volen-, "però s'haurà de solucionar la problemàtica que hi ha amb salut pública".Per Serrat, els paradistes no poden continuar actuant "amb deixadesa" en llocs del mercat com obradors o càmeres, i hauran d'arreglar les deficiències que va detectar l'Agència de Salut Pública en les darreres inspeccions per evitar possibles sancions. Segons el regidor, hi ha incidències obertes dels anys 2011, 2012 i 2013 a les quals encara no s'ha donat compliment, i també dues de més recents, amb aspectes a arreglar en dos terminis, i que si no s'hi fa front per part dels paradistes es podrien exposar a sancions. Davant les acusacions de deixadesa i de no haver fet un manteniment suficient durant tots aquests anys, els paradistes neguen aquest extrem i diuen que les instal·lacions són correctes.Després que hagi caducat el tràmit de les obres que havien de permetre baixar les parades a la planta 0 i que es van aprovar inicialment al ple de l'Ajuntament, Serrat ja no veu factible tirar endavant un nou projecte durant aquest mandat, que acabarà amb les eleccions municipals el maig del 2019. Ara, les opcions amb què treballa el regidor són que els paradistes continuïn els 13 anys de concessió després d'arreglar els problemes de sanitat, o bé, si els paradistes hi renuncien, tancar "de forma acordada i paulatina".Per la seva banda, tot i la seva proposta de dissolució de Mermuvic perquè no poden fer front a la despesa que genera, els placers defensen el model de mercat municipal, però reclamen un mercat nou perquè els clients no hagin de pujar escales per poder comprar i la integració del Mercat Municipal al comerç de la ciutat. "Nosaltres defensem aguantar el mercat", ha assenyalat Pilar Molist. "Si és amb una altra concessió o activar l'actual, estem disposts al que calgui, estem disposats a negociar", ha afegit. "No volem que l'altre cantó sigui un mur total", ha dit en referència al govern municipal. Amb tot, per ells la solució seria fer-lo nou, "tenim un mercat que està totalment obsolet i el volem canviar".Tot i que el regidor és més partidari que s'obri un debat a la ciutat sobre el model de mercat que ha de tenir Vic en els propers anys, la portaveu dels paradistes el defensa sobretot empesos pel suport dels clients. "Estem molt agraïts a tota la gent que ens dona confiança, que ens valora cada dia i que ens diu que si us plau no pleguem", ha afegit Pilar Molist. La portaveu dels placers destaca els valors de tracte proper, confiança, producte fresc i de proximitat que poden aportar els paradistes davant altres tipus de comerç.El novembre del 2015, l'aprovació inicial del projecte d'obres que havia de remodelar el mercat va semblar la solució per desencallar definitivament la situació al Mercat Municipal de Vic. El nou edifici costava aproximadament 2,2 MEUR, dels quals el 55% l'havia d'assumir l'Ajuntament i l'altre 45% els paradistes, a través d'un crèdit que els facilitava el consistori i que havien de tornar durant els anys que els quedessin de concessió i d'acord a les dimensions de cada parada. El projecte, redactat des del 2011, preveia situar totes les parades a la planta baixa i una reducció important de l'espai de cada paradista. En aquell moment, el projecte es va veure amb bons ulls entre els paradistes perquè el consistori assumia una figura d'àrbitre davant de tots els placers a qui calia posar d'acord, ja que cadascun tenia unes condicions de concessió diferents. Tot i la bona acollida inicial, després cada placer havia d'acabar de negociar les condicions amb el consistori, unes negociacions que finalment no han acabat d'arribar a bon port.