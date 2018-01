Guillem Roma opta a tres Premis Enderrock

Foto de família dels guardonats als Premis Enderrock 2017 Foto: Albert Alemany



La Nit Enderrock 2018 coincideix amb l'inici dels actes de commemoració dels 25 anys de la revista

tindrà per segon any la direcció escènica de Josep Maria Mestres i Ignasi Camprodon, presentada pels ja habituals Rafel Faixedas i Carles Xuriguera. Les entrades per assistir a la gala ja estan a la venda al web de Girona Cultura i tenen un preu de 10 euros.

Premis Enderrock 2018 – Premis de la Música Catalana se celebrarà el pròxim dijous 8 de març a l’ Auditori de Girona , escenari que acull la festa per segon any consecutiu. Durant la vetllada es farà entrega dels premis de la crítica –que ja són públics– i es donaran a conèixer els guanyadors de la votació popular, que ara obre la segona ronda i que es decidiran al final de les tres rondes obertes als lectors i el públic en general.Txarango ha estat el grup més votat pels lectors de la revista en la primera ronda, amb un total de 7 de nominacions (Millor artista, directe, disc de pop-rock, clip i tres a Millor cançó de pop-rock), seguit de les 5 nominacions per a Els Amics de les Arts, Blaumut i Zoo; les 4 d’Hora de Joglar i Smoking Souls, i les 3 de Cesk Freixas, Guillem Roma, Oriol Barri i Roba Estesa. El manlleuenc, opta a Millor disc de cançó d'autor i millor videoclip per Senyals i Millor disc de cançó d'autor per l'àlbum Connexions.La XX edició de la Nit Enderrock comptarà ambEls Catarres, Judit Neddermann, La Pegatina, Ferran Palau, El Petit de Cal Eril, Roba Estesa i Roger Mas juntament amb Núria Graham. També pujaran a l'escenari Mishima, considerats els autors del millor disc de l'any per Ara i res.Enderrock i