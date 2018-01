Sense pistes quatre mesos després de la perdigonada en un col·legi electoral de l'1-O a Manlleu

Una de les persones ferides a Manlleu Foto: Osona.com



La policia local de Manlleu, al lloc dels fets Foto: Sergi Càmara

Els Mossos d'Esquadra encara estan investigant el tiroteig amb una escopeta de balins que hi va haver al col·legi electoral de l'escola Puig-Agut de Manlleu el passat 1 d'octubre. Gairebé quatre mesos després, tal com ha pogut saberno hi ha cap pista de l'autor que va disparar a les persones que hi havia concentrades al recinte.Quatre persones van resultar ferides lleus amb trets de balins al coll i al pit. Llavors, els testimonis asseguraven que s'havien disparat "uns sis trets no gaire seguits perquè devia anar carregant", tot alertant que si hagués impactat a un ull podria haver estat pitjor".L'atac es va produir la nit del 29 de setembre (divendres) mentre un grup de persones custodiaven les escoles per poder celebrar el referèndum. Llavors tres de les víctimes van denunciar els fets als Mossos.