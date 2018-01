El nou POUM Vic dibuixa la ciutat del futur

Sessions, exposició i visita personalitzada S’ha donat audiència a la ciutadania a través del programa de participació ciutadana per recollir propostes i punts de vista.

Si vols conèixer més a fons al POUM VIC,

- Vine a les sessions de presentació

6 de febrer a 2/4 de 8 del vespre / Centre Cívic de Can Pau Raba (barri dels Caputxins, Santa Llàtzer i Quatre Estacions)

8 de febrer a 2/4 de 8 del vespre / Espai ETC (Barri de l’Estadi, la Calla, Horta Vermella, Santa Anna, Serra-de-senferm, Barri d’Osona i el Montseny)

12 de febrer a 2/4 de 8 del vespre / Centre Cívic la Guixa (La Guixa)

14 de febrer a 2/4 de 8 del vespre / Auditori Marià Vila d’Abadal del Sucre (Centre històric, barri del Nord, carrer Sant Pere i el Sucre)

- Visita l’exposició

Del 24 de gener al 30 d’abril / Casa Masferrer (Plaça Dom Miquel de Clariana, 5)

De dilluns a divendres, de 9 del matí a 3 de la tarda i els dilluns, de 4 a 7 de la tarda

Visita guiada dilluns 26 de febrer a les 6 de la tarda

- Atenció personalitzada

L’atenció a les persones interessades en fer consultes o rebre informació detallada del POUM es realitzarà a l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament (Casa Masferrer) amb cita prèvia, trucant al 93 886 21 00 o sol·licitant a [email protected], en el següent horari:

Dilluns, de 9 a 11 del matí i de 4 a 6 de la tarda

Dimarts i dijous, d’11 del matí a 2 del migdia

La documentació completa es pot consultar presencialment a l’àrea d’Urbanisme (plaça Dom Miquel de Clariana, 5) o a poum.vic.cat.

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és l’instrument d’ordenació integral del municipi que permet planificar el desenvolupament del territori i que, per tant, afecta directament el conjunt de la població de Vic i el seu entorn immediat.El POUM defineix diferents aspectes de la ciutat com ara els carrers, els edificis, els parcs i els equipaments, però també l’ entorn rural i la relació física amb els municipis veïns.L’objectiu del nou pla urbanístic és obtenir progressivament una ciutat que millori la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, que faciliti la cohesió social i que incorpori el concepte de sostenibilitat i salut en totes les actuacions que proposi, i alhora generi una estructura urbana capaç d’impulsar el desenvolupament econòmic i social.El POUM Vic aposta per una ciutat compacta, on el creixement es produirà completant el teixit existent i donant nous usos al sòl industrial que ha quedat obsolet a l’interior de la ciutat.La programació de nou sòl residencial és la mínima necessària per donar resposta al creixement demogràfic previst i que el sòl urbà existent no és capaç d’absorbir.Es distribueix equilibradament l’habitatge protegit i l’habitatge lliure per tota la ciutat per potenciar la convivència i la cohesió social.- El pla dona molta importància a la preservació de l’, i a la protecció del sòl agrícola com actiu econòmic i social.El nou Catàleg de masies té en compte la unitat tipològica, formada per la masia i les altres edificacions històricament vinculades a l’activitat agrària, també com a unitat econòmica susceptible d’adaptar-se a nous usos.- Es programa unade les necessitats futures dins d’unes dimensions que la fan abastable i identificable als seus habitants.S’ordena la continuïtat entre el teixit urbà existent i el nucli de la Guixa i els nous creixements.- Es posa l’accent en el tractament delamb operacions de reordenació, urbanització, millora, renovació i reciclatge.Es dota els barris de nous espais lliures de proximitat.- Es pren consciència delde la ciutat, i se’n vetlla la coherència. S’elabora una nova ordenança municipal annexa al POUM per facilitar-ho.S’ordena l’entorn de l’Atlàntida i de l’Escola de Música, en relació amb les adoberies i amb l’entorn del riu.- Es reforça la presència de la, pel seu paper fonamental en el desenvolupament de la ciutat.Es genera un nou pol d’atracció vinculat a la creació d’un nou equipament universitari que aportarà dinamització social i econòmica.- S’aplica el concepte de, articulant els espais lliures a través d’eixos de continuïtat física i simbòlica, amb itineraris cívics-saludables, paisatgístics-saludables i camins territorials.Es resolen les discontinuïtats per acabar i unir l’anella verda en els seus trams urbans.- El POUM situa ladels habitants com a objectiu a aconseguir mitjançant les diverses actuacions derivades del planejament. Es posa èmfasi en l’increment d’espais lliures a l’interior de la ciutat, la millora del benestar de les persones i la proposta de més recorreguts verds que relliguin els espais residencials amb els equipaments i els espais lliures.Es transforma el tram nord de l’eix Onze de Setembre per tal de potenciar la connectivitat entre els diferents equipaments de la zona esportiva i potenciar la mobilitat activa a peu i en bicicleta.- Es dona resposta a les necessitats del, i al fet que el municipi atrau treballadors d’altres municipis, amb la previsió de poder constituir un polígon comarcal. Es reserven sòls per a les activitats econòmiques, se’n millora la mobilitat i la relació amb el centre de la ciutat.- Es reforcen els trets identitaris que perviuen al llarg de lai que han fet de Vic una capital de Catalunya. Es protegeix el llegat històric, urbanístic i arquitectònic, i s’hi incorpora un nou Catàleg dels béns a protegir.- Es preveuenque redueixin el trànsit i el nombre de vehicles a l’interior de la ciutat .Es projecta el vial del Puig dels Jueus per definir els límits de la ciutat en relació al camp, però també per disminuir els vehicles que entren a la ciutat procedents del nord. Es milloren els accessos i es protegeix el parc del Puig dels Jueus, mantenint-ne els valors ambientals i esdevenint un itinerari paisatgístic, cívic i saludable.Es completa l’avinguda Països Catalans al seu pas pel sud del barri de Santa Anna, aconseguint una nova avinguda cívica que permeti la connexió amb el nou barri del Marratet.- Es reforça el paper connector delen el pas per la trama urbana mitjançant l’emplaçament d’equipaments i espais lliures al llarg del recorregut: equipaments esportius, recinte firal, biblioteca, nou campus universitari, anella verda, etc.

